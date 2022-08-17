В Госдуму внесен законопроект, обязывающий чиновников сообщать о склонении их к коррупции

Российских чиновников могут обязать сообщать о коррупционных предложениях. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Российских чиновников могут обязать сообщать в правоохранительные органы о попытках склонить их к коррупции. Такой законопроект внесен в Госдуму кабинетом министров, он доступен здесь.

Сообщается, что у чиновников будет пять дней, чтобы сообщить в прокуратуру или другие правоохранительные ведомства о том, что им было сделано коррупционное предложение. Для тех, кто в установленный срок не сделает этого, будет предусмотрена ответственность.

«Законопроектом предусматривается, что за невыполнение указанной обязанности лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами», — говорится в законопроекте.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кабанов предложил приравнять коррупцию к измене родине.

Напомним, 3 августа депутат Госдумы Белоусов приговорен к 10 годам строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей.