МИД Китая высмеял «представляющих себя супергероем» США

Китай высмеял Соединенные Штаты, которые воображают себя супергероем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД Китая заявил, что Вашингтону стоит задуматься, что Соединенные Штаты представляют собой на самом деле.

Сотрудник китайского дипломатического ведомства Китая Чжао Лицзянь в Twitter фотоколлаж из кадров бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Корейской и Вьетнамской войн, военной кампании в Пакистане, югославского конфликта, вторжения в Ирак и Афганистан. Также в коллаже присутствует изображение Супермена, в качестве которого видят себя Соединенные Штаты в то время, как другие страны видят в действиях Вашингтона разрушения.

«Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. В том числе и нациям», - прокомментировал свой коллаж Чжао Лицзянь.

Тем временем США пустили в ход последний способ рассорить Китай и Россию. В чем истинный смысл конфликта на Тайване, читайте здесь на KP.RU.