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Политика17 августа 2022 19:30

МИД Китая высмеял «представляющих себя супергероем» США

Представитель китайского МИД предложил Соединенным Штатам задуматься, что эта страна представляет собой на само деле
Мария ПАВЛОВА
Китай высмеял Соединенные Штаты, которые воображают себя супергероем.

Китай высмеял Соединенные Штаты, которые воображают себя супергероем.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель МИД Китая заявил, что Вашингтону стоит задуматься, что Соединенные Штаты представляют собой на самом деле.

Сотрудник китайского дипломатического ведомства Китая Чжао Лицзянь в Twitter фотоколлаж из кадров бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Корейской и Вьетнамской войн, военной кампании в Пакистане, югославского конфликта, вторжения в Ирак и Афганистан. Также в коллаже присутствует изображение Супермена, в качестве которого видят себя Соединенные Штаты в то время, как другие страны видят в действиях Вашингтона разрушения.

«Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. В том числе и нациям», - прокомментировал свой коллаж Чжао Лицзянь.

Тем временем США пустили в ход последний способ рассорить Китай и Россию. В чем истинный смысл конфликта на Тайване, читайте здесь на KP.RU.