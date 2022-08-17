В Энергодаре задержали двоих работников АЭС по подозрению в наводке артиллерии ВСУ Фото: REUTERS

В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел региона.

"В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ", — говорится в сообщили в ведомстве, отметив, что оба наводчика работали на атомной электростанции.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что задержанные пытались оправдаться тем, что они не интересовались политикой и не могли подумать, что их действия повлекут серьезные последствия. Отмечается, что задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреливают систему охлаждения реактора ЗАЭС.

До этого Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли контейнеры с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один снаряд разорвался в десяти метрах от контейнера.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.