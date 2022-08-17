Украинские военнослужащие вновь открыли массированный огонь по Энергодару Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный огонь по городу Энергодару Запорожской области, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

"Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Жителей Энергодара призывают переместиться в безопасное место. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры города уточняется.

Накануне сообщалось, что военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинской армии применяют управляемые ракеты и снаряды иностранного производства. Отмечается, что обстрелы ВСУ уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», а ее персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.