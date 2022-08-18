WSJ: возможный запрет ЕС на выдачу виз для россиян является позором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal назвал позорным обсуждение в Евросоюзе возможности ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Он назвал позорным то, что в ЕС «подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан», но продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.

Журналист считает, что лидеры стран ЕС оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без российских энергоресурсов, но при этом они пытаются сохранять видимую эффективность санкций. По его словам, руководство ЕС для сохранения санкций «готово пойти на дешёвые пиар-акции».

Напомним, ранее премьер-министр Кая Каллас также призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций. Как писал сайт, KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз россиянам.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал закрыть россиянам въезд в Европу, предложив странам Шенгенской зоны закрыть въезд для российских граждан, а также сказал о необходимости аннулировать уже выданные эстонские визы.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что ранее Таллин прекратил выдачу новых виз российским гражданам, однако они продолжают прибывать в республику по визам, которые были получены в других странах Шенгенской зоны, поэтому Эстония предлагает общеевропейское ограничение.