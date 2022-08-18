Российские артиллеристы подавили огонь артустановки CAESAR под Харьковом Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь французской артустановки "Цезарь", передает РИА Новости.

"Корректировщик, который занимается контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие, мы его засекли. После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь", - рассказал агентству командир подразделения.

Отмечается, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденную артустановку украинские силовики эвакуировали.

Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков предложил переименовать самоходные артиллерийские установки CAESAR в «Нероны». Он напомнил, что Париж поставляет вооружение на Украину якобы для защиты мирного населения.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон должен уйти со своего поста после того, как Россия объявила о захвате поставленных Францией на Украину САУ Caesar. Политик отметил, что Франция не только понесла значительные убытки, но и по сути бесплатно передала России технологии изготовления этого вида вооружения.