Власти Кривого Рога ликвидировали мурал с изображением Бориса Джонсона Фото: REUTERS

В городе Кривой Рог Днепропетровской области закрасили изображение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко считает, что к этому причастен глава военной администрации города Александр Вилкул.

Ранее петиция о предоставлении гражданства Украины подавшему в отставку премьеру Британии Борису Джонсону, а также подаче его кандидатуры на должность украинского премьера зарегистрирована на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, отправленный в отставку глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон должен покинуть премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит в начале сентября, когда члены правящей сейчас консервативной партии изберут нового лидера. Джонсону, прославившемуся на своем посту неустанным циркачеством, не простили организацию в этой самой резиденции разгульных вечеринок с обильной выпивкой в то самое время, когда от простых британцев требовали строгого соблюдения антиковидных ограничений.