Зеленский: Киев готов пропустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ и готов пропустить миссию организации на Запорожскую АЭС.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ - в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", - сказал он в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, "Украина готова обеспечить надлежащий контроль", а миссия может быть направлена в короткие сроки.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта.