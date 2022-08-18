Daily Express: испытания в США баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская газета Daily Express заявила, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.

Как утверждает автор Элли Кук, США провели ракетные пуски, демонстрирующие готовность ядерных сил. В заголовке материала говорится, что такие действия «создают огромный риск военной эскалации».

На сегодняшний день Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими МБР, которые способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

Как писал сайт KP.ru, в мае 2021 года Соединённые Штаты потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск баллистической ракеты проходил на авиабазе "Ванденберг", распложенной в штате Калифорния. Целями запуска были заявлены оценка и подтверждение эффективности, а также готовности и точности данной системы вооружения.