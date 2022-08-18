Эстония перестала впускать россиян с выданными республикой шенгенскими визами Фото: REUTERS

Власти Эстонии прекратили в 00:00 18 августа 2022 года пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями. Об этом пишет ТАСС.

Ранее с требованием ввести в отношении россиян жесткие визовые ограничения выступили украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас. По их мнению, на фоне спецоперации на Украине россияне должны быть "изолированы от западного мира".

Однако на данный момент ведущие западные государства к подобным радикальным антироссийским призывам не прислушались и жестких ограничений против россиян не ввели. Введение "коллективной ответственности" для россиян в виде отказов во въезде и выдаче виз анонсировали лишь власти прибалтийских государств.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз завершает подготовку новых санкционных мер в отношении России. Новые ограничительные меры могут затронуть разные сферы, в том числе порты, суда, технологии для военного оборудования, а также физических лиц.