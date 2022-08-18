Владимир Машков прервал молчание и высказался о грубых словах дочери в свой адрес Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно дочь знаменитого актера Владимира Машкова Мария Машкова публично послала отца, не постеснявшись посторонних глаз. В своем блоге актриса поделилась кусочком клипа рок-группы ДДТ на песню «Не с Вами». Дочь Машкова грубо высказалась, огорошив поклонников: «Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает».

Звезда сериала "Ликвидация" в беседе с "Комсомольской правдой" прервал молчание и высказался о грубых словах дочери в свой адрес.

"Мне не хотелось бы об этом говорить", - кратко высказался Машков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Машков в последнее время не может наладить общение со своей единственной наследницей Марией. Он настоящий патриот своей страны, который поддерживает родину в столь непростые времена. А вот его дочь, которая пошла по его стопам и стала актрисой, не поддерживает политические взгляды отца. Она уже давно живет с мужем и детьми в США, поэтому все слова родителя ей чужды.