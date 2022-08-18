Минюст США: Нидерланды экстрадировали россиянина Дениса Дубникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин России Денис Дубников, которого обвиняют в отмывании денег, экстрадирован из Нидерландов в США, рассказали в Минфине Соединённых штатов Америки

«Предполагаемый отмыватель криптовалютных средств на текущей неделе был экстрадирован из Нидерландов в США для предъявления ему обвинений в округе Орегон», — приводит РИА Новости заявление.

Россиянина обвиняют в отмывании денег, ему грозит срок до 20 лет. Сам гражданин РФ вину не признает, а Бух рассказал, что защита намерена настаивать на том, что "он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом".

Как рассказывал сайт KP.RU, в Нидерландах по запросу США задержали гражданина РФ Дениса Дубникова. Это связано с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам. В результате там его и задержали.