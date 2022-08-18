Жительницу Ирпеня в Киевской области подозревают в "отрицании агрессии России" в беседе по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительницу города Ирпеня в Киевской области подозревают в "отрицании агрессии России" в беседе по телефону. Об этом пишет РИА Новости

"Подозреваемая, проживая в Киевской области <...>, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершения ими других преступлений на временно оккупированных территориях", приводит агентство заявление Киевской городской прокуратуры.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.