Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле 2022 года Фото: REUTERS

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

"Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление", — говорится в публикации.

Это подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные европейские страны не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США, отмечает издание.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ресурсы военной техники в Евросоюзе на фоне помощи Украине подходят к концу. В связи с этим Боррель напомнил странам-участницам альянса о необходимости нести коллективную ответственность за собственную безопасность и выступил с предложением создать объединенные европейские вооруженные силы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.