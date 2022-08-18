Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире18 августа 2022 0:30

The Telegraph: Запад потеряет интерес к поддержке Украины через 3 месяца

По мнению автора, на данный момент западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
The Telegraph: Запад потеряет интерес к поддержке Украины через 3 месяца

The Telegraph: Запад потеряет интерес к поддержке Украины через 3 месяца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп заявил, что западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева из-за внутриэкономических проблем.

По мнению автора, на данный момент западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам". Если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников", отметил журналист.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут падения Киева. Как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, Запад ожидает, что все проблемы решились сами собой.

Как рассказывал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.