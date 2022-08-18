The Telegraph: Запад потеряет интерес к поддержке Украины через 3 месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп заявил, что западные союзники, оказывающие помощь Украине, уже через три месяца могут утратить интерес к поддержке Киева из-за внутриэкономических проблем.

По мнению автора, на данный момент западные страны "взвешивают", как свести к минимуму ущерб "подорванным экономикам". Если ведение боевых действий "перейдет в режим глубокой заморозки" зимой, Владимир Зеленский, "скорее всего, столкнется с растущим давлением со стороны своих союзников", отметил журналист.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны ждут падения Киева. Как считает глава украинского внешнеполитического ведомства, Запад ожидает, что все проблемы решились сами собой.

Как рассказывал сайт KP.RU, в Европе - беда, последствия которой могут превзойти потери от пандемии. Жесточайшая засуха, какой не было пятьсот лет, а некоторые ученые говорят и о тысяче, поразила практически все европейские страны. Убытки уже исчисляются сотнями миллиардов евро, и их подсчет только начался.