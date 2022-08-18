NI: Россия послала сигнал НАТО, решив передать Минску «Искандеры»

Обозреватель Дебалина Гоша заявила, что заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами.

"Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком", - написала она в своей статье для журнала National Interest.

Передача комплексов "Искандер-М" выгодна и России, и Белоруссии, отметила журналист.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в 2021 году выражал заинтересованность в российских ракетных комплексах «Искандер», отмечая, что Минску нужно несколько дивизионов на западном и южном направлении.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин заявил во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время передаст Белоруссии ракетные комплексы «Искандер М».

В мае 2022 года Лукашенко заявил, что Белоруссия купила у России «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400.

Также белорусский президент сообщил, что Россия поможет Белоруссии изготовить образцы ракетных комплексов «Искандер».