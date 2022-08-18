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Политика18 августа 2022 2:05

Командир запорожского отряда «Троя» Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ

Новиков отметил, что при подсчётах использовал различные источники информации
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Командир запорожского отряда «Троя» Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ

Командир запорожского отряда «Троя» Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ

Фото: REUTERS

Украинские власти серьёзно занижают потери своих военных. Об этом сообщил один из лидеров ополчения в Запорожской области, командир отряда «Троя» Владимир Новиков.

«Это моё сугубое мнение, думаю, порядка 200 тыс. «двухсотых» (погибших. — Прим . ред.) и больше 300 тыс. раненых, которые уже не вернутся в строй», — приводит РИА Новости его слова.

Новиков отметил, что при подсчётах использовал различные источники информации.

Ранее попавший в российский плен командир украинского нацформирования "Кракен" заявил о том, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов на победу над российской армией. По его словам, спецоперация РФ завершится поражение украинских военных.

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. Мы собрали все эти истории, чтобы рассказать их вам. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Это истории о тех, кто не сдаётся и не падает духом. Герои «Операции Z»: спецпроект "Комсомольской правды" о подвигах российских военных на Украине