Командир запорожского отряда «Троя» Новиков заявил, что Киев занижает потери ВСУ Фото: REUTERS

Украинские власти серьёзно занижают потери своих военных. Об этом сообщил один из лидеров ополчения в Запорожской области, командир отряда «Троя» Владимир Новиков.

«Это моё сугубое мнение, думаю, порядка 200 тыс. «двухсотых» (погибших. — Прим . ред.) и больше 300 тыс. раненых, которые уже не вернутся в строй», — приводит РИА Новости его слова.

Новиков отметил, что при подсчётах использовал различные источники информации.

Ранее попавший в российский плен командир украинского нацформирования "Кракен" заявил о том, что у ВСУ нет абсолютно никаких шансов на победу над российской армией. По его словам, спецоперация РФ завершится поражение украинских военных.

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