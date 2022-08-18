Аналитик Михайлова заявила, что в августе произойдет снижение спроса на американский доллар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что доллар США слабеет в связи со снижением спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций Запада.

Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзины валют всех стран-членов БРИКС ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС", - сказала она в беседе с "Праймом"

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки, однако уже на сегодняшний день можно предположить, как будет создаваться данная валюта, которая, по его словам, может стать заменой доллару.

Напомним, БРИКС - Межгосударственное объединение, в которое входит пять стран: Бразилии, России, Индии, Китай, ЮАР.