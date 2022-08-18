Что произошло в ночь на 18 августа

США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия и Норвегия запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия и Норвегия запросили заседание Совета Безопасности ООН по Украине 24 августа 2022 года.

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Обозреватель Дебалина Гоша заявила, что заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами.

Журналист Уильям Наттрас в статье для газеты The Wall Street Journal назвал позорным обсуждение в Евросоюзе возможности ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Он считает, что в ЕС «подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан», но продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.

Теперь, когда Анатолия Чубайса уже выписали из больницы, можно вспомнить, с чего все началось. Весть разнесла по свету Ксения Собчак. Что стало причиной недуга с экзотическим названием - синдром Гийена-Барре у отца российской приватизации и бывшего главного энергетика и нанотехнолога России Анатолия Чубайса читайте в материале сайта KP.RU

В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск. В правоохранительном ведомстве сообщили, что задержанные пытались оправдаться тем, что они не интересовались политикой и не могли подумать, что их действия повлекут серьезные последствия. Отмечается, что задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.

Власти Эстонии прекратили в 00:00 18 августа 2022 года пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что украинцы, которые ненавидят Россию и русских, «показывают свою слабость и глупость».Арестович полагает, что украинцы, выражающие ненависть к гражданам РФ, и ранее "не блистали умом и силой", а теперь - после начала спецоперации - решили, что их "глупость и слабость оправданы".

По всему Донецку и городам-спутникам в последние дни июля и в начале августа были рассеяны тысячи мин «Лепесток». Они прилетели со стороны позиций ВСУ. На таких малозаметных боеприпасах подорвалось немало людей. Откуда он взялся, этот «Лепесток»? Чем опасен? Почему запрещен в большинстве стран мира? Подробнее в материале сайта KP.RU

Российский космонавт Денис Матвеев досрочно завершил выход в открытый космос в среду 17 августа и вернулся на МКС вслед за коллегой Олегом Артемьевым, у которого обнаружились неполадки с оборудованием скафандра.