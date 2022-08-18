МИД: Россия не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента международных организаций российского МИД Пётр Ильичёв заявил, что Россия в ситуации с Тайванем не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая».

Он отметил, что политика Вашингтона по сдерживанию стран, проводящих независимую политику, не стала успешной, а визиты американских чиновников на Тайвань чреваты подрывом региональной и международной стабильности.

«Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань — неотъемлемая часть КНР», — приводит РИА Новости заявление Ильичёва.

Ранее сообщалось, что Пекин высоко ценит слова президента России Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией.

Российский лидер назвал визит Пелоси на Тайвань наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран, который был тщательно спланированной провокацией, заявив, что Вашингтон в очередной раз сознательно попытался подлить масла в огонь.

До этого МИД Китая осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сказано в заявлении, распространенном китайским дипломатическим ведомством 2 августа после приземления самолета с Пелоси в аэропорту в Тайбэе. Заявление китайского МИД обнародовало Центральное телевидение Китая CCTV. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР. Также в дипломатическом ведомстве КНР призвали США "не разыгрывать тайваньскую карту" в попытках установить контроль над Китаем.