Российские магазины готовятся продавать просроченные продукты

Часть просроченных товаров планируется продавать переработчикам Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские магазины ищут варианты сокращения объема пищевых отходов, в том числе, за счет реализации просроченных продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

В качестве примера приводится инициатива ритейл-компании "Магнит", насчитывающей по всей стране порядка 27 тысяч торговых точек.

"Цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам", - говорится в публикации.

В качестве потенциальных покупателей просрочки рассматриваются производители кормов и удобрений. Для этого определяется перечень товаров, которые могут представлять ценность для переработчиков.

Как ранее писал сайт KP.RU, россиян ждет сезонный рост цен на некоторые продукты, в частности, молочной продукции, яиц и колбасы. Соответствующий прогноз озвучил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

По словам экономиста, также осенью традиционно увеличивается стоимость мяса птицы и фруктов. Последние сейчас можно купить по лучшей цене, так как в августе их стоимость, как правило, уменьшается.