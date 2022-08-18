МИД России взаимодействует с ООН по ситуации с вывозом продовольствия и удобрений

МИД России ведет переговоры с ООН по поставкам российского продовольствия на мировые рынки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел (МИД) России ведет активную работу с Организацией объединенных наций (ООН) по вопросу стабилизации поставок российских удобрений, сырья и продуктов на мировые рынки. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"С секретариатом ООН мы активно взаимодействуем, - уточнил дипломат. - Он, в свою очередь, проводит адресную работу с Вашингтоном, Брюсселем и частными зарубежными компаниями".

Ильичев отметил, что в стабилизации продовольственных рынков заинтересован весь мир, особенно развивающиеся страны.

По оценке представителя МИД РФ, в настоящее время переговоры нельзя назвать успешными, но этот процесс продолжается и в конечном итоге должен дать свои плоды.

Главным препятствием экспорту российской продукции Ильичев назвал нелигитимные санкции Запада, которые нарушают цепочки поставок российских удобрений, сырья и продуктов на мировые рынки.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мировому сообществу угрожает массовый голод и дестабилизация во многих странах на фоне продовольственного кризиса.

По его прогнозу, если не принять своевременные меры, стоимость продуктов питания будет расти в ближайшие полгода, а может и год. После этого мир рискует столкнуться с дефицитом продовольствия.

Напомним, министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ.

Ведомство аргументированно разъяснило, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны. Подробнее читайте в материале KP.RU.