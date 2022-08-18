Эрдоган вылетел во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов, где у него запланирована трехсторонняя встреча с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал A Haber в четверг, 18 августа 2022 года.

На кадрах видно, как Эрдоган прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и вошел в самолет для вылета во Львов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Антониу Гутерриш прибыл во Львов в еще в среду, 17 августа. В программе поездки генсека ООН также значатся посещение Одессы и Совместного координационного центра по продуктовой сделке в Стамбуле.

Напомним, Москва и Анкара заключили договоренность о двухсторонней торговле в рублях. Об этом сообщил журналистам Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где проходили переговоры с президентом России Владимиром Путиным.