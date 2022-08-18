Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления дома зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключения электричества - так 50-летний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. О том, как он планирует экономить на отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги, мужчина рассказал РИА Новости.

"Я проживаю в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я попробовал дополнительно обогревать его с помощью самодельной горелки", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, он поместил рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.

"В итоге, я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая достаточно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она в течение некоторого времени еще держала тепло. Таким способом я планирую греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны увеличиться в несколько раз", - добавил мужчина.

Ранее стало известно, что пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, об этом сообщило АТОР со ссылкой на местные СМИ. Отмечалось, что наиболее популярные направления у немецких пенсионеров - Турция, Тунис, Египет, Канарские острова. Также эксперты зафиксировали спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.