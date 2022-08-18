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В мире18 августа 2022 6:36

Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления дома зимой

Счета за газ должны вырасти в несколько раз, отметил житель Нойенхагена
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления дома зимой

Житель Германии придумал горелки из туалетной бумаги для отопления дома зимой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самодельные горелки из туалетной бумаги и генератор на случай отключения электричества - так 50-летний Дирк, житель небольшого немецкого города Нойенхаген под Берлином, готовится к зиме. О том, как он планирует экономить на отоплении в условиях роста цен на коммунальные услуги, мужчина рассказал РИА Новости.

"Я проживаю в очень старом доме, 1931 года постройки. Он плохо сохраняет тепло, поэтому еще прошлой зимой я попробовал дополнительно обогревать его с помощью самодельной горелки", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, он поместил рулон туалетный бумаги в пустую консервную банку, сбрызнул этиловым спиртом и поджег.

"В итоге, я получил своего рода небольшую самодельную печь, которая достаточно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил ее, она в течение некоторого времени еще держала тепло. Таким способом я планирую греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны увеличиться в несколько раз", - добавил мужчина.

Ранее стало известно, что пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, об этом сообщило АТОР со ссылкой на местные СМИ. Отмечалось, что наиболее популярные направления у немецких пенсионеров - Турция, Тунис, Египет, Канарские острова. Также эксперты зафиксировали спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.