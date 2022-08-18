Первый в России колледж креативных индустрий открыли в Кузбассе

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе открылся первый в России колледж креативных индустрий. В 2022 году такие федеральные инновационные образовательные учреждения появятся в семи пилотных регионах страны. Колледж будет работать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. Все места в нем бюджетные.

«В Кузбассе мы создаем все возможности для того, чтобы молодежь могла реализоваться. Мы стараемся давать возможность получать любое образование, не выезжая за пределы региона. В 2020 году мы открыли школу креативных индустрий как направление дополнительного образования. Сегодня возникла идея присоединить эту школу к колледжу, чтобы начинать обучать детей с 1 класса, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Выпускников ждут в разных отраслях экономики региона, бизнесе, государственном управлении».

Первыми студентами колледжа стали 75 выпускников 9 и 11 классов. Они будут учиться по направлениям «Графический дизайнер» и «Техника и искусство фотографии».