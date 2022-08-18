Трейлер американского ремейка "Иронии судьбы" с Эммой Робертс появился в Сети

Главные роли исполнили Томас Манн и Эмма Робертс Фото: Кадр видео

Американская компания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер фильма About Fate ("О судьбе"), представляющего собой ремейк знаменитого советского фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

Режиссером картины выступил Марюс Вайсберг, а главные роли исполнили Томас Манн и Эмма Робертс, сыгравшая в сериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика", а также в фильмах "Мы — Миллеры", "Оторва" и "Кокаин". Премьера запланирована на 9 сентября 2022 года.

Фильм повествует о случайной встрече мужчины, который намерен сделать предложение возлюбленной и женщины, которая в одиночестве готовится к свадьбе сестры. Герои по воле случая встречаются в одной квартире и влюбляются друг в друга. Действие будет разворачиваться в Бостоне.

Женю Лукашина будут звать Гриффин, а Надю – Марго. И судьба сведет их намного раньше, чем в фильме Рязанова. Еще до 31 декабря они встретятся в одном ресторане. Гриффин отправится туда, чтобы сделать предложение своей невесте, но та попросит подождать до Нового года, ведь так лучше для Инстаграма! А Марго расстанется со своим ухажером - американского Ипполита будут звать Кип.