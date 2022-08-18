Глава Приамурья Василий Орлов поручил разработать типовые проекты по ремонту фасадов учреждений здравоохранения

По поручению губернатора в амбулатории села Волково сделали капитальный ремонт. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать типовые проекты по ремонту фасадов учреждений здравоохранения. Глава региона 18 августа побывал в обновленной амбулатории села Волково, отремонтированной по его поручению. Сюда приезжают лечиться жители из всех сел Благовещенского района.

К амбулатории прикреплено около четырех тысяч человек, их них более тысячи – дети. На капитальный ремонт из областного бюджета в 2021 году выделили 27 миллионов рублей. В здании заменили двери, окна и сантехнику, обновили кабинеты врачей, стационар, регистратуру.

Губернатор поручил региональному минздраву дополнительно приобрести для амбулатории новое оборудование и мебель, а также отремонтировать фасад здания. - Ремонт в учреждениях здравоохранения по стандартам делать научились. Теперь нужно разработать типовое решение по ремонтам фасадов и благоустройству прилегающей территории, которое потом можно будет применять ко всем подобным объектам, - отметил Василий Орлов. - Наша задача – создать современные медучреждения, где людям будет комфортно. В этом году в Приамурье за счет областного бюджета обновят 15 поликлиник, амбулаторий и больниц. Программа капитального ремонта учреждений здравоохранения реализуется по поручению губернатора.