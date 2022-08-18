Срок оформления шенгенской визы для въезда в Финляндию вырастет до 4-5 месяцев

Срок получения визы на въезд в Финляндию увеличится Фото: Артем КИЛЬКИН

Решение Финляндии о сокращении выдачи шенгенских виз россиянам негативно скажется на сроках их оформления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Если сейчас на оформление уходит порядка 2,5 месяца, то после вступления в силу новых ограничений этот период увеличится, в лучшем случае, до 4-5 месяцев, подсчитали в АТОР.

"В новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев, - уточнили в ассоциации. - Подаваться на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки".

Как ранее писал сайт KP.RU, Финляндия решила все же сократить выдачу виз гражданам России. С сентября 2022 года число выдаваемых туристических виз сократится в 10 раз. Также финны сократят время подачи заявлений на туристические визы. Теперь подать документы можно будет только по определенным дням недели или часам в течение дня.

Напомним, правительство Финляндии предложило ввести новый тип гуманитарной визы для российских граждан. Об этом сообщил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что новая виза будет создана для облегчения поездок в страну для гражданских активистов и журналистов.