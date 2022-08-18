The American Conservative: решения Байдена по Украине основаны на фантазиях Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика США стала зависимой от внешних факторов, требования киевского режима - более важный приоритет, чем интересы жителей США. Об этом написал экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для сайта The American Conservative.

По его мнению, власти США полностью полагаются на откровенно недостоверные данные украинского лидера Владимира Зеленского о развитии украинского кризиса.

"На малое из того, что говорится публично, можно полагаться некритически.

Фальшивые истории о героизме и неподтвержденные данные о потерях России были одной из самых важных стратегий Киева. Это неудивительно, но очень важно, чтобы политики Соединенных Штатов основывали свои решения на реальности, а не тезисах из Киева", - полагает Бэндоу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.