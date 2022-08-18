Западные фильмы и сериалы стали пропадать из российских онлайн-кинотеатров

Сериал "Друзья" стал недоступен для просмотра на "Кинопоиске" Фото: Кадр видео

Сразу несколько старых западных фильмов и сериалов пропали из российских кинотеатров. Об этом сообщает "Коммерсант".

В качестве примера издание приводит "Кинопоиск", где оказались недоступными фильмы "Властелин колец", "Маска", "1+1" и "Маска", а также сериалы "Друзья" и "Клон". Причем, это еще не полный список.

В компании уточнили, что это связано с трудностями при продлении договоров с западными партнерами, особенно теми, кто объявил об уходе из России.

"Проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны", - отметили в "Кинопоиске", добавив, что речь идет лишь о малой части каталога, который постоянно расширяется.

Как ранее писал сайт KP.RU, медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России.

Напомним, американская кинокомпания Warner Bros отменила прокат фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до премьеры, которая должна была состоятся 2 марта 2022 года. Причиной стала спецоперация России на Украине.