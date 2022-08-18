Площадь лесных пожаров в Рязанской области за ночь выросла вдвое

Площадь лесных пожаров в Рязанской области стремительно растет Фото: Иван МАКЕЕВ

Площадь лесных пожаров в Рязанской области на утро 18 августа 2022 года составила 181 Га. Об этом сообщил врио глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Примечательно, что еще прошлым вечером губернатор информировал, что огнем охвачено 84,8 Га. Следовательно, всего за одну ночь площадь пожаров увеличилась более, чем в два раза.

В борьбе со стихией задействованы свыше 300 человек и 100 единиц техники. В частности, к тушению огня подключили два вертолета Ка-32 и один Ми-26, а также самолет Ил-76.

Днем ранее Павел Малков отметил, что в Рязанской области лесные пожары являются низовыми, а ветра серьезного нет, поэтому нет и сильного распространения огня, как и угроз населенным пунктам.

Как ранее писал "КП-Рязань", лесные пожары в Рязанской области зафиксированы в трех районах – Рязанском, Клепиковском и Спасском. В двух последних продолжает действовать режим ЧС.