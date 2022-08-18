В России 18 августа 2022 выявлено 35 809 случаев заражения коронавирусом

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 19 млн Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 35 809 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в РФ зафиксировали 19 000 055 случаев заражения. Об этом в четверг, 18 августа 2022 года, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых инфицированных за сутки зарегистрировали в Москве (9080), Санкт-Петербурге (3845), а также в Подмосковье (3053). Также сообщается, что госпитализированы 3273 пациента.

От инфекции или осложнений после нее умерли еще 62 россиянина, а общее число летальных исходов из-за заболевания в стране достигло 383 362. За сутки выздоровел еще 21 491 житель России, в общей сложности - 18 216 241 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что риск одновременного заражения двумя штаммами коронавируса действительно существует, о чем свидетельствует появление варианта "дельтакрон".