Более 90% попавших под суд бизнесменов в России избегают тюремных сроков Фото: архив КП

Суды России благосклонно относятся к привлекаемым к уголовной ответственности бизнесменам, а Верховный суд РФ выступил с рядом законодательных предложений по защите бизнеса от излишнего давления со стороны силовиков, отметил в ходе XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Он также добавил, что в России реализуются системные и последовательные меры, преследующие целью индивидуализацию уголовных наказаний.

Верховный Суд России также проводит мониторинг практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, которые были совершены в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, добавил Лебедев.

Кроме этого, он отметил, что в 2021-м году судами было прекращено уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде тюремного заключения получили всего 9% осужденных.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал предпринимателя за взятку экс-главе Светлинского района Оренбургской области Виктору Тараканову.