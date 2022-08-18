Главы МИД стран ЕС обсудят варианты сокращения выдачи виз россиянам

Евросоюз обсудит варианты ограничения выдачи шенгенских виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств иностранных дел (МИД) стран-участников Европейского союза обсудят варианты сокращения выдачи шенгенских виз россиянам. Встреча запланирована на 31 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, это позволит на национальном уровне самостоятельно принимать решения по кратному уменьшению количества выдаваемых гражданам РФ документов.

Дипломат считает маловероятным полный отказ россиянам в шенгенских визах, так как они требуются, в том числе, для активистов, оппозиционеров и россиянам, которым, например, требуется срочное лечение.

Как ранее писал сайт KP.RU, решение Финляндии о сокращении выдачи шенгенских виз россиянам негативно скажется на сроках их оформления. Если сейчас на оформление уходит порядка 2,5 месяца, то после вступления в силу новых ограничений этот период увеличится, в лучшем случае, до 4-5 месяцев, подсчитали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, журналист Уильям Наттрас назвал позорным обсуждение в Евросоюзе возможности ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Он осудил то, что в ЕС "подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан", но при этом продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.