Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм18 августа 2022 9:56

Главы МИД стран ЕС обсудят варианты сокращения выдачи виз россиянам

Одним из предложений является добровольная система уменьшения количества выдаваемых документов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Евросоюз обсудит варианты ограничения выдачи шенгенских виз россиянам

Евросоюз обсудит варианты ограничения выдачи шенгенских виз россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств иностранных дел (МИД) стран-участников Европейского союза обсудят варианты сокращения выдачи шенгенских виз россиянам. Встреча запланирована на 31 августа. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, это позволит на национальном уровне самостоятельно принимать решения по кратному уменьшению количества выдаваемых гражданам РФ документов.

Дипломат считает маловероятным полный отказ россиянам в шенгенских визах, так как они требуются, в том числе, для активистов, оппозиционеров и россиянам, которым, например, требуется срочное лечение.

Как ранее писал сайт KP.RU, решение Финляндии о сокращении выдачи шенгенских виз россиянам негативно скажется на сроках их оформления. Если сейчас на оформление уходит порядка 2,5 месяца, то после вступления в силу новых ограничений этот период увеличится, в лучшем случае, до 4-5 месяцев, подсчитали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, журналист Уильям Наттрас назвал позорным обсуждение в Евросоюзе возможности ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Он осудил то, что в ЕС "подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан", но при этом продолжают закупать у российских энергетических компаний топливо.