Politico: США посоветуют своим компаниям уйти из Турции в случае ее сближения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон может посоветовать западным компаниям разорвать или сократить экономические связи с Турцией при укреплении отношений и «формального экономического партнерства» республики с Россией. Такое заявление делают в газете Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Мы считаем, что Турция должна стать глобальным направлением для притока бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром», - приводит издание слова собеседника.

В статье отмечается, что если западные страны смогут доказать, что Анкара «уклоняется от санкций», то Вашингтон может «пойти еще дальше и отключить Турцию от доллара» при помощи введения вторичных санкционных ограничений.

Как пишет издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознает, что не должен «переходить границы». Как заявил газете неназванный турецкий чиновник, Анкара понимает «риски вторичных санкций», однако, по словам собеседника, некоторые страны, в том числе США, «перегибают палку».

«Если турецкие компании пострадают, мы отреагируем, и это будет контрпродуктивно», - добавил неназванный турецкий чиновник.

Также говорится о том, что западные страны давят на Турцию, чтобы она не предоставляла помощь России. Официальный представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано заявил, что Анкара не должна предлагать Москве решения по обходу санкционных ограничений, добавив, что Евросоюз «продолжает внимательно следить за ситуацией по этому вопросу».