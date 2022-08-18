В России снизилась IT-преступность на 8,5% из-за разгрома колл-центров на Украине

Владимир Колокольцев Фото: REUTERS

За три месяца число преступлений в России с использованием IT-технологий снизилась на 8,5%. Об этом сообщил руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев. Его слова приводит "МВД-Медиа".

"По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине, и обезвреженные в ходе специальной военной операции Вооруженных сил РФ", - уточнил Колокольцев.

Главный полицейский России добавил, что каждое четвертое преступление в стане совершается с использованием информационных технологий.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в России число тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.

По его словам, общее число преступлений мигрантов на территории нашего государства в первом полугодии 2022 года превысило 21 тысячу, из них 1685 пришлось на нелегалов. Это на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.