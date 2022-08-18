Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо

Путин поговорил по телефону с президентом Индонезии Видодо Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава Индонезии Джоко Видодо обсудили вопросы продовольственной безопасности. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Индонезии Джоко Видодо... Обсуждалась проблематика глобальной продовольственной безопасности», - сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора российский президент заявил своему коллеге о предпринимаемых Россией, Турцией и Секретариатом Организации Объединенных Наций (ООН) усилиях «по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.

«С учетом председательства Индонезии в "Группе двадцати" затронут также ход подготовки к саммиту объединения на острове Бали в ноябре», - говорится в сообщении, где отмечается, что главы государств также рассмотрели вопросы развития двухсторонних отношений.