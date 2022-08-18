Немцы предрекли смену власти в Германии после выступления Шольца в Бранденбурге

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Focus поддержали активистов, которые освистали канцлера Германии Олафа Шольца во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

По информации разных изданий, в акции протеста принимали участие представители партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левые". В частности, Шольц говорил о борьбе с инфляцией и ростом цен и пообещал дальнейшие меры поддержки граждан. При этом демонстранты заглушали речь главы правительства гулом и свистом, а также кричали фразы "предатель народа" и "проваливай".

Некоторые читатели увидели в акции протеста плохой сигнал для властей Германии.

“Любой, кто проводит политику против собственного населения, не заслуживает ничего другого. У Германии хватает средств, чтобы раздавать их всему миру, вот только для своих граждан их мало, если они вообще остались. Взглянув на нашу инфраструктуру, школы и так далее, остается только плакать… Шольц в этой стране никому не нужен…", - отметил пользователь Jörg Lange.

Ранее жители Германии призвали Шольца уйти в отставку после речи об Украине. Читатели портала FAZ резко отреагировали на выступление Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также ранее немцы призвали Шольца уйти в отставку из-за его слов о России.