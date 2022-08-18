В Евросоюзе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Импортеры из Европейского союза считают, что Норвегия должна поставлять странам-членам Евросоюза газ по цене ниже рыночной, помогая таким образом региону справиться с энергетическим кризисом.

Как передает Financial Times, главы компаний Евросоюза, импортирующих норвежский газ, все чаще в частном порядке заявляют, что Норвегии необходимо согласиться на экспорт газа по сниженной цене.

На королевство приходится примерно четверть поставок топлива в Европейский союз. По итогам 2022 года Осло прогнозирует прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 млрд евро. При этом годом ранее показатель был только 30 млрд евро. На этом фоне импортеры Евросоюза пришли к выводу, что Норвегия уже получила определенную бюджетную свободу.

«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, заключается в заключении долгосрочных контрактов по ценам, значительно более низким, чем сегодняшняя спотовая цена, но значительно превышающим средний исторический уровень», - заявил экономист, член Европейской ассоциации свободной торговли Аслак Берг.

Напомним, днем ранее, 17 августа, Нефтяной фонд Норвегии сообщил о рекордном убытке в первом полугодии 2022 года. Как писал сайт KP.RU, Фонд национального благосостояния королевства за этот период потерял 173 млрд долларов.