Центр развития энергетики сообщил, что Россия перенаправила экспорт угля из ЕС в Китай и Индию

Россия перенаправила поставки угля с Запада на Восток Фото: REUTERS

Россия компенсировала снижение поставок угля в страны Европейского союза наращиванием экспорта в Китай и Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчете Центр развития энергетики (ЦРЭ).

"По оценке ЦРЭ, поставки угля в ЕС в июле могли упасть по сравнению с июнем примерно на 3 млн тонн, это в основном было компенсировано перенаправлением объемов на восток - в Индию и Китай", - утверждают авторы документа.

По приблизительным оценкам, поставки российского угля в Индию выросли на 60%, а в Китай – на 42%.

На основании этих данных, эксперты пришли к выводу, что российским властям удалось стабилизировать экспорт данного вида топлива на фоне западных санкций.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны.

Эмбарго на российский уголь внесено в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, вводится полный запрет на подобные закупки из РФ.