Депутат Железняк заявил, что Украина недополучила более 5 млрд долларов помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента Украины Ярослав Железняк пожаловался, что страна в августе 2022 года получила только 589 миллионов долларов вместо ожидаемых шести миллиардов.

"Одна из крупных проблем - это график, по которому приходят средства от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал 6 миллиардов долларов поддержки. Затем уже снизил ожидания до 5 миллиардов. По данным на 18 августа (с 1 августа) пришло только 589 миллионов долларов плюс кредит от Канады 350 миллионов долларов на покупку газа для "Нафтогаза", - уточнил Железняк в своем Телеграм-канале.

Депутат также выразил надежду, что деньги к концу месяца еще поступят.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.