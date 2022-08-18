Главы МИД стран Евросоюза обсудят вопрос выдачи шенгенских виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейской комиссии в четверг, 18 августа, подтвердили, что в ходе неформальной встрече глав Министров иностранных дел стран - членов Европейского союза в Праге 30-31 августа 2022 года обсудят вопрос выдачи шенгенских виз российским гражданам.

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что в Европейской комиссии выступают «за скоординированные действия». По ее словам, на данный момент, продолжается дискуссия между членами Евросоюза.

«Я хочу напомнить, что 30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча министров иностранных дел, дискуссии также затронут вопрос выдачи виз россиянам, путешествующим в ЕС», - заявила представитель Еврокомиссии.

Напомним, ранее премьер-министр Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета санкций ЕС.

На данный момент некоторые страны прекратили выдачу виз россиянам, а некоторые, как Финляндия, объявили об уменьшении приема заявок. Как писал сайт, KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз россиянам.