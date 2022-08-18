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Политика18 августа 2022 11:20

CNN Turk: Россия смягчила условия организации личной встречи Путина и Зеленского

Турецкие журналисты утверждают, что президенты России и Украины могут встретиться, чтобы определить дорожную карту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Турции утверждают, что Путин готов встретиться с Зеленским на новых условиях

В Турции утверждают, что Путин готов встретиться с Зеленским на новых условиях

Фото: REUTERS

Россия смягчила условия организации личной встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источники в правительстве Турции.

Собеседники турецких журналистов утверждают, что если раньше Москва требовала сначала определить дорожную карту будущих дипломатических контактов, то теперь российская сторона готова начать этот процесс с беседы глав государств.

"Лидеры могут встретиться и определить дорожную карту, - говорится в публикации. - Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты".

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча российского лидера с главой Украины не исключена, о чем в Кремле говорили неоднократно.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что "есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".