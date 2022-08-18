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Экономика18 августа 2022 11:22

Минюст России предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Ведомство представило изменения в УПК РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минюст России предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Минюст России предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции РФ представило изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение запрета на арест предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 18 августа.

«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», - говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что исключением станут случаи, когда бизнесмен ранее нарушил избранную меру пресечения, а также если предприниматель попытается скрыться от органов предварительного расследования или же от суда.

Министерство также предлагает установить приоритет иной меры пресечения, которая позволяет продолжить осуществление предпринимательской деятельности.