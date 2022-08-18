Минобороны Финляндии заподозрило два российских истребителя в нарушении границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских истребителя типа МиГ-31 могли нарушить воздушное пространство республики утром четверга, 18 августа.

«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», - говорится в заявлении финского военного ведомства.

В министерстве заявили, что военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии осуществили полет для оперативной идентификации. Уточняется, что на данный момент пограничная служба страны начала предварительное расследование и предоставит дополнительную информацию по данному вопросу после его завершения.

Напомним, ранее о подозрениях в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами Министерство обороны республики заявляло в начале мая и в начале апреля текущего года.