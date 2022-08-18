Жительница Мелитополя рассказала, как ее избили солдаты ВСУ в Запорожье Фото: REUTERS

Жительница подконтрольного Вооруженным силам России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что солдаты ВС Украины избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами, а также заставили говорить "я люблю Украину".

Как пояснила журналистам Алена Фомина, она въехала в город беспрепятственно, но в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей было отказано. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где назвались сотрудниками Службы безопасности Украины.

"Сказали, что я коллаборантка, отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали предоставить документы", - рассказала Фомина

Также, по ее словам, на следующее утро к ней в квартиру в Запорожье явились пять украинских солдат с автоматом.

“Они начали использовать силу и заставляли говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно… Били по лицу, хватали за волосы… Ребят, но так не делается… Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям", - добавила она.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.