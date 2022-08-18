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Политика18 августа 2022 11:40

Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил операции с долларом

Китайская валюта 18 августа 2022 опередила американскую по этому показателю
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Мосбирже

Юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Мосбирже

Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 18 августа 2022 года, объем торгов юанем оказался выше, чем у доллара. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, операции с китайской валютой на Мосбирже в этот день составили 26,3 млрд рублей, в то время как с американской – 25 млрд рублей.

Отметим, что днем ранее на той же площадке объем сделок с юанем составил 55,7 млрд рублей, а с долларом – 89,8 млрд. Средневзвешенный курс валюты КНР составил 8,93 рубля, а США – 60,66 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.