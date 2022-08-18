Объем торгов юанем на Мосбирже впервые превысил операции с долларом

Юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Мосбирже Фото: REUTERS

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 18 августа 2022 года, объем торгов юанем оказался выше, чем у доллара. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, операции с китайской валютой на Мосбирже в этот день составили 26,3 млрд рублей, в то время как с американской – 25 млрд рублей.

Отметим, что днем ранее на той же площадке объем сделок с юанем составил 55,7 млрд рублей, а с долларом – 89,8 млрд. Средневзвешенный курс валюты КНР составил 8,93 рубля, а США – 60,66 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.