В администрацию Херсонской области назначены новые управленцы из России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Для улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, зарекомендовавших себя как добросовестных и ответственных профессионалов. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления", - отмечается в сообщении.

В частности, Евгений Немтинов назначен на пост министра финансов. Последнее его место работы - глава управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.