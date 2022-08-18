Шольц объявил о временном снижении НДС на использование газа в Германии с 19% до 7% Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 18 августа, заявил о снижении НДС на использование газа до 7% с 19%.

Такая мера была принята на фоне подготовки к введению дополнительного коммунального сбора за использование газа в отоплении с 1 октября 2022 года, который, как ранее сообщалось, должен увеличить затраты средней семьи до 400-600 евро в год.

«Правительство едино в том, что у потребителей газа не должно возникнуть дополнительных трат из-за обязательной выплаты НДС на коммунальную плату за газ... Поэтому правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%», - заявил глава немецкого правительства.

Шольц уточнил, что понижение НДС на использование газа «будет действовать столько, сколько будет взиматься дополнительная коммунальная плата за газ, то есть до 31 марта 2024 года». По его словам, таким шагом правительство намерено поддержать потребителей «в значительно большем объеме, чем растут траты из-за дополнительных сборов».

Напомним, сегодня в Германии ввели много мер для экономии энергии. Президентский дворец в Берлине уже давно не освещают по ночам, в Ганновер отключили горячую воду в душевых в спортивных залах, а крупнейший крематорий Германии Рейн-Таунус теперь будет работать круглосуточно в целях экономии газа.