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Политика18 августа 2022 12:06

МВД Латвии готовится прекратить выдачу россиянам вида на жительство

Ведомство подготовило соответствующий законопроект
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Латвия готовится прекратить выдачу вида на жительство россиянам

Латвия готовится прекратить выдачу вида на жительство россиянам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи вида на жительство (ВНЖ) россиянам. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Документ предусматривает прекращение предоставления долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Однако в проекте предусмотрены некоторые исключения.

В их числе форс-мажорные обстоятельства, интересы правительства Латвии, волонтерство, сезонные работы, обмен студентами и осуществление международных перевозок.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Латвии Эгил Левитс заявил, что прибалтийское государство должно объединиться с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами и выдвинуть требование о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России в Европе.

По мнению латвийского президента, также властям страны следует пересматривать уже выданные в Латвии виды на жительство и визы. У тех россиян, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вид на жительство предлагается отбирать.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что принято решение существенно ограничить для граждан РФ въезд в страну по шенгенским визам, а также прекратить продление ВНЖ для россиян.