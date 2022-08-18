МВД Латвии готовится прекратить выдачу россиянам вида на жительство

Латвия готовится прекратить выдачу вида на жительство россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи вида на жительство (ВНЖ) россиянам. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Документ предусматривает прекращение предоставления долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Однако в проекте предусмотрены некоторые исключения.

В их числе форс-мажорные обстоятельства, интересы правительства Латвии, волонтерство, сезонные работы, обмен студентами и осуществление международных перевозок.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Латвии Эгил Левитс заявил, что прибалтийское государство должно объединиться с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами и выдвинуть требование о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России в Европе.

По мнению латвийского президента, также властям страны следует пересматривать уже выданные в Латвии виды на жительство и визы. У тех россиян, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вид на жительство предлагается отбирать.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что принято решение существенно ограничить для граждан РФ въезд в страну по шенгенским визам, а также прекратить продление ВНЖ для россиян.